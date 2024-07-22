اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 12:38 م
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انتشال جثة شاب بعد 3 أيام من غرقه أثناء الاستحمام بنهر النيل فى قنا

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:08 م
انتشال جثة شاب بعد 3 أيام من غرقه أثناء الاستحمام بنهر النيل فى قنا غريق - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل منذ 3 أيام، بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت، شمال قنا.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وتبين غرق محمود يوسف محمد، 18 عامًا، مقيم بقرية النواهض، أثناء الاستحمام بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وتم انتشال جثمانه بعد 3 أيام من غرقه.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


 







انتشال جثة شاب

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