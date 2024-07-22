اليابان تحدد موقع مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي تحطمتا أبريل الماضي

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /الإثنين/ أنها تمكنت من تحديد موقع مروحتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية كانتا قد تحطمتا في شهر أبريل الماضي فوق المحيط الهادئ.



ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولين قولهم إنه جرى التأكد من ذلك بناء على رقمي تسجيل المروحيتين وموقعهما في قاع المحيط الذي يقع أسفل منطقة التحطم.



واصطدمت المروحيتان خلال مهمة تدريب قبالة شواطي جزيرة "تورشيميا" التابعة لجزر "إيزو"، جنوبي العاصمة" طوكيو" في العشرين من أبريل الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقم المروحيتين والبالغ عددهم ثمانية أشخاص.



وتنفذ وزارة الدفاع اليابانية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض، عملية بحث في أعماق البحار باستخدام مركبة غير مأهولة منذ الخامس عشر من يوليو الجاري للعثور على الأجزاء الرئيسية للمروحيتين، وسبع جثث مفقودة لأفراد الطاقم.



وستحدد الوزارة إذا ما كان يمكن انتشال حطام المروحيتين بعد أن تم معرفة وضع الأجزاء الرئيسية للمروحيتين بشكل مفصل ووضع قاع المحيط.