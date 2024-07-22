المخازن اللوجستية بالعريش.. مركز استقبال وتوزيع المساعدات لغزة.. صور

العريش - محمد حسين

في شمال سيناء، وعلى بعد بضعة كيلومترات من مطار العريش الدولي والميناء البحري، تقع "المخازن اللوجستية"، التي تعتبر نقطة استقبال رئيسية لمساعدات العالم المتجهة إلى أهالي غزة.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، والتي خلفت دماراً واسعاً ونزوحاً للسكان، تسعى العديد من دول العالم ومنظمات الإغاثة الدولية إلى إرسال المساعدات العاجلة للمنكوبين.

تتركز تلك الجهود عبر المطارات والموانئ القريبة من قطاع غزة، حيث يلعب مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري دوراً محورياً في استقبال الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات.

تواصل مصر جهودها المستمرة في تسهيل عملية تفريغ ونقل وتجهيز المساعدات، حيث يتم نقلها عبر شاحنات إلى داخل قطاع غزة. وتعمل منطقة المخازن اللوجستية تحت إشراف وإدارة الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى مهمة استلام ونقل وتسليم المساعدات إلى نظيره الفلسطيني.

وفقاً لبيانات الهلال الأحمر المصري، فإن عملية استقبال المساعدات في المخازن اللوجستية تتم بشكل آلي، حيث يتم تكويد وتخزين المساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

تُقسم المساعدات حسب نوعها إلى أطعمة وأدوية ومستلزمات متنوعة، ولكل نوع آلية حفظ وتخزين ونقل خاصة به، يعمل فريق متخصص داخل الموقع على فحص المساعدات ومراجعة بياناتها لضمان سلامتها.

تصل المساعدات إلى محافظة شمال سيناء من جهات ومؤسسات مصرية ودول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات دولية، كما تتواجد في الموقع مساعدات مرتجعة يرفض الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى غزة.

يعد موقع المخازن اللوجستية واجهة مهمة ونقطة استقبال للوفود الدولية التي تزور العريش لمتابعة جهود مصر في إدخال المساعدات إلى غزة، وخلال هذه الجولات، يطلع الزوار على حجم المساعدات وأنواعها وكميات ما وافقت إسرائيل على دخوله وما هو معطل أو ممنوع من الدخول، و يتعرفون أيضاً على دور متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يعملون على مدار الساعة.

أوضح الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل عن طريق الشاحنات براً، أو السفن بحراً، أو الطائرات جواً، ويقوم الهلال الأحمر باستلام هذه المساعدات وتخزينها ثم إدخالها إلى قطاع غزة تباعاً.

تشكل المخازن اللوجستية بالعريش محوراً حيوياً لدعم غزة، تعكس من خلاله دور مصر فى دعم غزة، والجهود الدولية والتعاون المستمر لتخفيف معاناة السكان المتضررين في القطاع.



الخدمات-اللوجستية



تخزين-المساعدات



جانب-من-المساعدات-بالمخازن



جانب-من-شحنات-مساعدات-دولية



كميات-من-المساعدات



من-داخل-المخازن



من-داخل-المنطقة