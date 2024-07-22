الكرملين: لا نستطيع تقييم ترشيح نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس حتى الآن

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الكرملين لا يستطيع حتى الآن تقييم المرشحة المحتملة لمنصب الرئيس الأمريكى، نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وقال بيسكوف "في الوقت الحالي،لا يمكننا تقييم الترشيح المحتمل لهاريس من وجهة نظر علاقاتنا الثنائية،لأنه حتى الآن لم يتم ملاحظة أي تصريح مباشر بشأن علاقة موسكو وواشنطن".

وأضاف المتحدث وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية أن تصريحات هاريس جاءت في إطار الخطابات الغربية المعادية لروسيا، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من جانبها ضد موسكو.