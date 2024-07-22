الصحة العالمية: لا توجد معلومات دقيقة عن مصدر وسبب تفشى شلل الأطفال فى غزة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن نقص المستشفيات في غزة يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض في القطاع.

وأضافت هاريس، أن سكان غزة يعانون ظروفًا صعبة للغاية نتيجة تلوث المياه وتدمير المرافق الطبية والبنى التحتية؛ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت، أنه لا توجد معلومات دقيقة عن مصدر فيروس شلل الأطفال في غزة أو سبب انتشاره، مؤكدة أن الظروف المعيشية الصعبة تسهم في انتشار المرض.

وحول اللقاحات التي تعهدت إسرائيل بتوفيرها لسكان غزة، أوضحت هاريس أن اللقاحات مهمة ويجب إيصالها إلى المصابين، مؤكدة على ضرورة التعاون الوثيق لإدخالها إلى غزة بأمان.

