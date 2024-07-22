الرئيس السيسى يجتمع بمسئولى شركة أباتشى الأمريكية للبترول.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

انفوجراف الرئيس السيسي

انفوجراف الرئيس السيسي



أشاد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركة من نجاحات فى مصر على مدار الثلاثة عقود الماضية، مثمناً خطط الشركة لتوسيع أعمالها فى مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

مؤكداً حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة ارتباطاً باحتياجات مصر المتزايدة فى هذا الصدد.

ثمن الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى الشراكة المتميزة مع مصر، مؤكداً تطلع الشركة، بوصفها أحد أكبر مستثمرى ومنتجى البترول فى مصر، لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

حرص الشركة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات، التى تسهم فى تحسين كفاءة الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات.