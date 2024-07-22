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الرئيس السيسى يتابع أنشطة "أباتشى" فى مصر وخطط توسيع وزيادة حجم أعمالها

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:00 م
الرئيس السيسى يتابع أنشطة "أباتشى" فى مصر وخطط توسيع وزيادة حجم أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمراراً للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتحقيقاً للاستغلال الأمثل لموارد مصر بقطاع الطاقة.







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