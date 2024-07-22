اليوم السابع
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كرئيس لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى..

الخشت يشارك فى ورشة عمل "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:43 م
الخشت يشارك فى ورشة عمل "تفعيل دور التحالفات الإقليمية" الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
محمد صبحى

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شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، في ورشة عمل بعنوان: "ًتفعيل دور التحالفات الإقليمية"، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك المعرفة المصري، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، في تصريحات صحفية، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة والزراعة والاقتصاد والأعمال لتحقيق التطور المنشود في مجال التعليم العالي، مشددًا على دور التحالفات في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الورشة آليات وخطوات تنفيذية؛ لتفعيل المجلس التنفيذي والمجلس الصناعي وشراكته مع الحكومة بجميع الجامعات المصرية، ومناقشة آليات تفعيل أوجه التعاون المختلفة لتشكيل تلك التحالفات، كما تمت مناقشة منحة شراكات لدعم التعليم الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الدكتور الخشت ترأس تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى منذ شهر مارس الماضي، ويضم كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية بإقليم القاهرة الكبرى والذي يشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وتم إطلاق التحالف في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس. وكان الدكتور محمد الخشت قد قام بتقديم خريطة عمل التحالف وخطة عمله ومستهدفاته، كما أكد أهمية إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى سواء حكومية أو خاصة أو أهلية لتقليل الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة. ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يعد التحالف الأبرز والأكبر.







التعليم العالى

اخبار مصر

محمد الخشت

جامعة القاهرة



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