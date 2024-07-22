الجامعة العربية تشيد بجهود مصر لإنجاح نموذج محاكاة برلمان الشباب العرب

بيشوى رمزى

تقدم الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة ومسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالترحيب بالسادة الوفود المشاركين في نموذج محاكاة برلمان الشباب العرب، كما نقل تحيات أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة في مصر من اجل انجاح النموذج.

وأكد، خلال إطلاق النموذج بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الإيمان بالقضايا العربية والعمل على القضاء التحديات موضحا حرص الجامعة العربية على تأهيل الشباب العربي بصفة دائمة ليكونوا مستعدين لكل ما هو جديد، وقادرين على مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف أن النموذج سيساهم في تعزيز الوعي لدى الشباب العربي وتعزيز قيم الولاء والإنتماء وتعزيز آليات الوعي وبناء قيادات شبابية قادرة على قيادة المنطقة في المستقبل.