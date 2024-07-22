التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عامل داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثة عامل داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن الضحية خلال تركيبه مصباح، أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال.



ناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير لوجود شبهة جنائية، وتبين من خلال الكشف الطبي أن سبب الوفاة صعق كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وعثر على جثة عامل تبين أنه فارق الحياة، نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

