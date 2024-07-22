البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يتخطى مستويات الأمان الدولية بأعلى مستوى

كتب - أحمد يعقوب

صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصرى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يونيو 2024 ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46,38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، بنسبة نمو تجاوزت 40% تقريبًا.



وأضاف المصدر أن الأرصدة الحالية تتفوق على مستويات الآمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضى.



وأوضح المصدر أن النمو الكبير فى احتياطيات العملة الصعبة تأتي بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.



