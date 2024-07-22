اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2024/2023

كتب إسلام سعيد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2024/2023 بنسبة نجاح 90%، مشيرا إلى أن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 89.7٪ بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية التابعة للشركات الصناعية التي تشرف عليها المصلحة 90.8٪، إلى جانب اعتماد نتائج امتحانات الدبلوم الفني "فوق المتوسط" لطلبة مركز التكنولوجيا المتميز للدور الأول بالعام التدريبي 2023-2024 وقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية الدبلوم الفني "فوق المتوسط" 81.6%، والتي تشمل تخصص الميكاترونكس بنسبة 82.5%، المصاعد بنسبة 80% والجلود بنسبة 75%.

وقال الوزير إن هذه النتائج تؤكد الدور الهام الذي تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً إلى أن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في التوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.

ومن جانبه أشار اللواء خالد أبو مندور أن ترتيب المناطق التدريبية على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة حيث جاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح ٩٧.٥٪، وجاءت الإدارة العامة لمركز الأميرية التجريبي في المركز الثاني بنسبة ٩٦.٩٪، تلاها منطقة غرب الإسكندرية بالمركز الثالث بنسبة نجاح ٩٥.٧٪، ثم منطقة شرق الإسكندرية بالمركز الرابع بنسبة نجاح ٩٤.٩٪، منطقة شمال القاهرة بالمركز الخامس بنسبة ٩٤.٨٪، ثم منطقة جنوب القاهرة بالمركز السادس بنسبة نجاح ٨٦.٧٪، تلاها منطقة شمال الصعيد بالمركز السابع بنسبة نجاح ٨٦.٢٪، ثم منطقة الوجه البحري بالمركز الثامن بنسبة نجاح ٨٦.١٪، كما جاءت منطقة الجيزة بالمركز التاسع بنسبة نجاح ٨٥.٣٪، منطقة القناه والعاشر بالمركز العاشر بنسبة نجاح ٨١.٨٪.



