اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر فى تكساس بسبب انقطاع الكهرباء

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:13 م
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر فى تكساس بسبب انقطاع الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
وكالات

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بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على إعصار بيريل، أدى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة إلى ارتفاع عدد الوفيات اذ بلغ 23 حالة وفاة على الأقل في تكساس.

وبحسب موقع يورو نيوز، أدى مزيج من حرارة الصيف الحارقة وعدم قدرة السكان على تشغيل مكيفات الهواء في الأيام التي تلت وصول العاصفة إلى اليابسة في 8 يوليو إلى ظروف خطيرة بشكل متزايد بالنسبة للبعض في رابع أكبر مدينة في أمريكا.

انقطعت الكهرباء عن حوالي 3 ملايين منزل وشركة، وأبلغت المستشفيات عن ارتفاع في الأمراض المرتبطة بالحرارة.

تمت إعادة التيار الكهربائي لمعظم الناس، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو حتى سنوات قبل أن تُعرف الحصيلة البشرية الكاملة للعاصفة في تكساس.







تكساس

موجة حر

انقطاع التيار الكهربائي

إعصار بيريل




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