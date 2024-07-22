إقبال من المصطافين على شاطئ بورسعيد رغم التحذيرات.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لإقبال المصطافين على الشاطئ رغم التحذيرات بعدم النزول إلى المياه، لوجود تيارات مائية شديدة، وارتفاع للأمواج.

وحظرت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، النزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط بطول الساحل الذي يمتد إلى 6 كيلومترات، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد، وذلك لظروف مناخية.

كان مجلس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، أعلن عن حظر السباحة بشاطئ بورسعيد بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة سرعة الرياح بداية من اليوم الأثنين وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد مجلس مدينة بورفؤاد رواد شاطىء المدينة من أبناء المحافظة وزائريها بحظر السباحة داخل شاطئ مدينة بورفؤاد وشاطئ بورسعيد حفاظًا على سلامتهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بإتخاذ كافة التدابير اللازمة وانتشار فرق الإنقاذ بطول شاطىء المدينة، موجهاً الإدارات المعنية بالمرور والتواجد الدائم لتحذير المصطافين بعدم السباحة بشاطئ المدينة حفاظًا على أرواحهم.



أطفال في البحر



المواطنون في البحر