إزالة تعديات وصيانة للإنارة العامة خلال حملة مكبرة بسنورس فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أكد محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قامت حملة ليلية برئاسة خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز، بإزالة أسوار بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار حول قطعة أرض زراعية بمساحة 18 سهما، بعزبة حنس بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، وردت الشئ لأصله واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.



وأضاف رئيس المركز أنه تم أعمال صيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بطريق بحيرة قارون والممشى السياحي للبحيرة ،كما قامت وحدة السعيدية بأعمال نظافة وتجميل وطلاء أعمدة الإنارة بطريق سنهور/بحيرة قارون ،بالإضافة إلى استمرار حملات النظافة والتشجير بطرق القرى والتوابع، حيث تم العمل أمس بطرق قريتي جرفس ومنشأة طنطاوي، كما نفذت وحدة سنهور البحرية حملة لتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش بمقر الوحدة الصحية بالقرية ورفع المخلفات، وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع قرى المركز، أسفرت عن رفع 276 طنا قمامة و6 أطنان أتربة.



كما قامت حملة قادها كل من جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وا

عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وبالتعاون مع قوات الشرطة، بإزالة 3 حالات تعد على حرم الطرق والشوارع العامة وبناء غير مرخص بمدينة سنورس، الأولى والثانية عبارة عن بناء حائطين بطول 6 أمتار وارتفاع 3 أمتار، والثالثة حائط بطول 3 أمتار وارتفاع 2.5 مترا، وقامت الحملة برد الشئ لأصله واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



