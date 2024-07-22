إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين للجنايات بتهمة التزوير

كتب أحمد إسماعيل - إيهاب المهندس

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتزوير توكيلات لانتداب محام للمتهم الأول بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

واستمعت نيابة الجيزة، لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل، وقررت صرفها من سراي النيابة بعد الانتهاء من التحقيق.

وخلال التحقيق، قالت زوجة شقيق عصام صاصا: إنها لا تعلم شيئا عن واقعة تزوير التوكيل، وكل ما تعلمه أن عصام صاصا طلب من زوجها مقابلة أحد الأشخاص، لاستلام توكيل منه لكنها لا تعلم أن التوكيل مزور.

وأضافت أن زوجها لم يخبرها بأي شيء عن التوكيل، وفوجئت بالقبض عليه متهما بالتزوير في محرر رسمي.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.