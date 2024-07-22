أهالي كرداسة يطالبون بسجل مدني ومستشفى عام وموقف سرفيس حضاري

كتبت – مرام محمد

طموحات وآمال كبيرة يترقب أهالي مركز ومدينة كرداسة تحقيقها خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تولي المهندس عادل النجار منصب محافظ الجيزة، إذ يرغبون في إنشاء عدد من المشروعات التي تخدم المركز والقرى التابعة له وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم ونيل حظهم من الخدمات الأساسية.

وقال مصطفى صلاح الفقي، أحد سكان قرية بني مجدول التابعة لمركز ومدينة كرداسة، إن المركز ينقصه الكثير من المنشآت الحكومية والخدمية، أبرزها مركز شرطة ومستشفى وسجل مدني ووحدة مرور ووحدة إطفاء، مما يضطر الأهالي إلى الخروج خارج المدينة لقضاء مصالحهم، مشيرًا إلى أن عودة مركز الشرطة سيكون له أثرًا كبيرًا في مواجهة الخارجين عن القانون وتسهيل تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين.

وأضاف في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن افتقار المدينة لسجل مدني يجبر الأهالي على استقلال وسيلتي مواصلات للوصول إلى شارع الهرم وإتمام مصالحهم، كما أن افتقارها والقرى التابعة لها لوحدة إطفاء يتسبب في تأخر سيارات الإطفاء في حال نشوب حريق وبالتالي تفاقم الخسائر، فضلًا عن أن عدم وجود مستشفى عام في المدينة يزيد معاناتهم في الحصول على احتياجاتهم الطبية من إسعافات أولية وحالات طارئة وعمليات وخلافه.

وأشار إلى أن بعض القرى ومنها قرية بني مجدول تفتقر لصناديق قمامة وأماكن مخصصة لتجميع المخلفات، فضلًا عن موقف حضاري لسيارات السرفيس، يكون مدعمًا بالخدمات وخطوط سير متنوعة تربط المدينة بأهم المناطق الحيوية، مطالبًا بالنظر إلى احتياجاتهم الخدمية الأساسية واعتبارها على رأس الأوليات.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وضع برنامجًا زمنيًا للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، للإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها.

وشملت جولات المحافظ الميدانية حتى الآن أحياء الهرم والدقي والعجوزة وإمبابة والوراق، ومراكز ومدن أبو النمرس ومنشأة القناطر والبدرشين؛ لتفقد عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.