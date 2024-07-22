أبو طالب عبر صفحته الشخصية: نسعى من خلال حملة "أجمد من أى حد" أن نظل الاختيار الاول لعملائنا

أكد محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات وي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن حملة الصيف لهذا العام تأتي تحت شعار "أجمد من أي حد" أن نظل الاختيار الاول لعملائنا وأن نكون علي قدر ثقتهم في الشركة وخدماتها معبرا عن شكره لفريق العمل علي مجهوداتهم المبذولة في تلك الحملة والتي تستهدف تقديم عروض وخدمات لعملائها

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وي قدأطلقت اليوم حملتها الإعلانية الجديدة لصيف 2024 " أجمد من أي حد" التي تقدم لعملائها أقوى العروض التي تلبي احتياجاتهم المتطورة وتضمن لهم الاستمتاع بصيف مميز من خلال مجموعة رائعة من العروض التي تتيح لهم التواصل مع الأقارب والأصدقاء طوال الصيف،

ونشرت الشركة عبر صفحاتها الرسمية الإعلان الترويجي الذي يقوم ببطولته النجمان تامر حسنى وبهاء سلطان في دويتو مميز بعنوان "معلمين"، وبمشاركة النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد.

وقال محمد أبوطالب، أن الشركة تحرص دائما على التواجد بالقرب من عملائها ومنحهم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضمن لهم تجربة اتصالات استثنائية خلال شهور الصيف، وكذلك تقديم أفضل العروض والمفاجآت التي تناسب كل الفئات وأضاف أن المصرية للاتصالات استطاعت أن تكسب ثقة المزيد من العملاء عبر ما تقدمه من خدمات متميزة ومتطورة تواكب الثورة التكنولوجية المتسارعة.