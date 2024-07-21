5 خدمات وفرتها وزارة العدل تحصل عليها إلكترونيا من المنزل

كتب بهجت أبو ضيف

سهلت وزارة العدل العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، من خلال توفيرها إلكترونيا، حيث يستطيع الراغب في الخدمة الحصول عليها، وهو في منزله، من خلال شبكة الإنترنت، حيث تتوفر له باتباع بعض الخطوات البسيطة.

ويستعرض اليوم السابع أبرز 5 خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين إلكترونيا..

- طريقة طلب سيارات التوثيق المتنقلة للمنزل

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف، ببيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.

ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.

ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.

- 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل

وفرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، طريقة الاستعلام عن القضايا، من خلال 7 خطوات وهي ..

1-الدخول على بوابة وزارة العدل من خلال هذا الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

2- اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.

3-إدخال درجة الدعوى "جزئى- ابتدائى- استئناف- نقض".

4- اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.

5- اختيار نوع الدعوى

6- اختيار سنة الدعوى.

7- الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف الدعوى القضائية.

-خطوات إقامة دعوى مدنية عن بعد عبر الإنترنت

سهّلت وزارة العدل مهمة المحامين فى ساحات العدالة من خلال إتاحة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، عن طريق موقع مصر الرقمي، والتى يمكن المحامى رفع الدعوى المدنية إلكترونيا على مرحلتين.

المرحلة الأولى تبدأ من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

وتتضمن المرحلة الثانية قيامه بقيد الدعوى عن بُعد، وفيها يتمكن المحامى من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:

1- اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

2- تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

3- بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

4- يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

5- يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامى، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

6- يتلقى المحامى إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

7- يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

8- يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

9- يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

-7 خطوات لعمل توكيل من الشهر العقارى إلكترونيا

استحدثت وزارة العدل طرق جديدة تمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب توثيق له، حيث يسجل عملية تحرير التوكيل عبر الهاتف، ويتم تحديد موعد مناسب له للذهاب للشهر العقارى، للحصول على التوكيل خلال دقائق.

خطوات الحجز المسبق تتم من تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" كالتالى:

1- تحميل تطبيق "ارغب فى عمل توكيل" على الهاتف ومتاح لاجهزة الاندرويد والايفون.

2- يطلب التطبيق تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS".

3- يقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان الراغب فى الطلب.

4- يظهر بعدها المكاتب القريبة من المستخدم.

5- اختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب

6- تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى.

7- اختيار التصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر.

-تقديم بلاغ للنائب العام من منزلك

سهلت النيابة العامة للمواطن آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لإرسال شكاواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959".

وخصصت النيابة العامة نموذجًا إلكترونىًا معد سابقًا بموقع جوجل" google" لاستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وتراءت النيابة بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.

وحددت النيابة الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن وهي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

https//docs.google.com/forms/d/lxusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5Pa-jmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true



ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".

ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.

إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.

الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.

ولا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.