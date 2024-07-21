اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 06:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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3 شهداء بينهم طفلان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بخان يونس

الأحد، 21 يوليو 2024 06:13 م
3 شهداء بينهم طفلان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بخان يونس قصف- أرشيفية
أ ش أ

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استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - نقلا عن مصادر محلية - أن 3 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.


وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بعد قصف مدفعية الاحتلال مسجدا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين







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خان يونس

مجزرة خان يونس

اسرائيل

غزة




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