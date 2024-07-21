وفاة شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد طريق قرية بني صالح بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أسفر عن وفاة شاب وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطوت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق الفيوم قرية بني صالح الزراعي، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية بني صالح الزراعي ، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى، حمادة ص ه 18سنه، ومقيم بقرية بني صالح ، وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين الي قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



