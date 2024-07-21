ورش عمل للتوعية بأضرار التدخين والإدمان والتعاطى بشاطئ دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إقامة ورش عمل لاكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال بدمياط الجديدة، بالتعاون مع فريق من وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدمياط، بتنفيذ مبادرة توعوية "صيفك أحلى بدون إدمان" بمنطقة الشاطئ بمدينة دمياط الجديدة، تضمنت الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من روادمنطقةالشاطئ، خلال تواجدهم مع أسرهم.

أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم تدريب الأطفال على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة إتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك إكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال، وإستثمارها فى البعد عن التدخين، وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، تستهدف أيضًا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة والشائعات المغلوطة عن المخدرات.

أكد رئيس الجهاز، على استمرار تنفيذ تلك الورش والبرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال موسم الصيف، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية بمنطقة الشاطىء ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ من الأسر والشباب من أضرار التدخين وتعاطى المخدرات.

أشار رئيس الجهاز، إلى أن المبادرة التوعوية تضمنت تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان.

أفاد رئيس الجهاز، أنه وبالتنسيق مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدمياط، سيتم خلال موسم الصيف ، تكثيف البرامج التوعوية بمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، لرفع وعى الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهاز ومجلس الأمناء، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تستهدف تلك المبادرة أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر فى الإكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة، ضمن مجموعة المبادرات التى يطلقها الصندوق بشكل دائم.