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نائب رئيس الوزراء: كل خدمات مهرجان العلمين مجانية بالتعاون مع الشركة المتحدة

الأحد، 21 يوليو 2024 06:55 م
نائب رئيس الوزراء: كل خدمات مهرجان العلمين مجانية بالتعاون مع الشركة المتحدة الدكتور خالد عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنّ مهرجان العلمين له طابع خاص هذا العام، من حيث وجود إدارة ورعاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي آثرت أن يكون هذا العام مهرجانا متنوعا به بعد ثقافي، وبعد خدمي، وبعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة إلى البعد الترفيهي، موضحا "نقدم دعما وتثقيفيا لكل ما يحتاجه المترددون وكل الخدمات التي نقدمها بالمجان بالتعاون مع المتحدة".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين، الذي أذاعته قناة "إكسترا نيوز": "مدينة العلمين الجديدة في أزهى صورة لها، وشاهدنا حجم المترددين عليها، والتطور يحدث فيها سنة بعد سنة".

وتابع: "الوزارة موجودة في المهرجان كي تقدم خدمات من الإدارات المختلفة بالوزارة، مثل الخدمات العلاجية ونقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية حتى تفيد كل المترددين على المهرجان وكل الموجودين بداية من الإسكندرية حتى مرسى مطروح".

 

 







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