من هو الشيخ ياسر الدوسري؟.. إمام الحرم المكي وأحد أشهر القراء بالعالم الإسلامى

إيمان حنا

ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري، ويعد الشيخ ياسر الدوسري أحد أشهر القراء في العالم الإسلامي، وإمام الحرم المكي الشريف منذ عام 2019.

وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وعضو في العديد من الجمعيات مثل الجمعية الفقهية العلمية السعودية، والجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، والجمعية السعودية للدراسات الدعوية، وعضو لجنة أوروبا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي،

وعمل كأمين عام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن بالدفاع الجوي. في شهر رمضان 1436هـ عُيِّن كإمام للمصلين في صلاة التراويح، وقبل ذلك قام بإمامة العديد من المساجد ومنها مسجد عبد الله الخليفي ثم مسجد الكوثر ثم جامع الإمام عبد الله بن سعود وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز ثم إمامة جامع الدخيل في مدينة الرياض.

اشتهر بصوته العذب وقراءاته المؤثرة، وله شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

تتلمذ الشيخ الدوسري على يد العديد من الشيوخ ومنهم الشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان.

وُلِد الشيخ ياسر الدسري في محافظة الخرج، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في نفس الجامعة، ولاحقاً نال منه درجة الدكتوراة بقسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.