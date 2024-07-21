اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

الأحد، 21 يوليو 2024 07:00 م
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا انقلاب سيارة -أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب تروسيكل بمجري مائي، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، أمام قرية القايات بمركز العدوة، مما أسفر عن مصرع شخص يبلغ من العمر 18 عاما.

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز بني مزار، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، مقيمين بمركز سمالوط.

وشهد الصحراوي الغربي انقلاب سيارة أمام مركز ملوي نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات والسائقين تحت تصرف النيابة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 







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