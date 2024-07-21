مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بعزبة شتا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة فى أنحاء متفرقة بالجسم على يد جاره بعزبة شتا التابعة للوحدة المحلية بسنهور المدينة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بالحادث، من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من مستشفى دسوق العام، تفيد بوصول "محمد. م.ش"، 35 سنة، المقيم بعزبة شتا التابعة لسنهور المدينة مركز دسوق إلى المستشفى جثة هامدة وبه عدة طعنات.

انتقل على الفور رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى المستشفى، وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم "ح .ش"، 62 سنة، ونجله بالتسبب في قتل شقيقه عمدا أمام منزله بعزبة شتا، بالتعدي عليه بالعصي والشوم، فيما طعن الأب شقيقه بسلاح أبيض محدثا به الإصابات الواردة في تقرير مفتش الصحة التي أودت بوفاته.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه، تبين من التقرير المبدئى أن المجني عليه به عدة جروح نافذة بأماكن متفرقة من الجسم تسببت فى الوفاة وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث، عن وجود خلافات الجيرة بين المجني عليه والمتهمين، جرى على أثرها فى وقت سابق تحرير محاضر في نقطة شرطة قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق من جانب أسرة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.