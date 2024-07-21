مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل إحدى الترع بالقرب من مدخل قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود.

أسفر الحادث عن مصرع سيدة مجهولة الهوية وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل الجثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.