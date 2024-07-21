مسؤول بالغرف التجارية: تنسيق كامل مع الحكومة وأسعار السلع تراجعت 30%

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أكد محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ خطتها الاقتصادية في التنمية، قائلا: "الاتحاد أحد الشركاء الأساسيين في التنمية وتنفيذ أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وقال سعدة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن اتحاد الغرف يعد حاليا ورقة عمل للتعاون مع الحكومة ودعم خططها، موضحا أنه سيتم عرض الورقة على الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف أن كل غرفة من الـ27 لديها مركز عمليات يتابع الأسواق بصفة يومية من خلال تقرير يتم إرساله للاتحاد العام لمعرفة السلع التي تم تخفيضها بالأسواق.

وتابع "أسعار السلع تراجعت ما بين 25% إلى 30% خلال الفترة الماضية نتيجة لتوافر الدولار، متمنيا أن تنخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بنسبة أكبر".

وأشار إلى أن رئيس اتحاد الغرف أحمد الوكيل ينسق حاليا للاجتماع مع المجموعة الاقتصادية خاصة مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من أجل التنسيق بين القطاع الصناعي واتحاد الغرف، موضحا أن خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاء مع الوزراء خاصة الاستثمار والصناعة المعنيين والمرتبطين باتحاد الغرف التجارية.

وأوضح أن دور الاتحاد العام للغرفة التجارية زيادة التشجيع على الصناعة، وتم خلال الفترة الماضية التواصل مع صغار المصنعين لمعرفة مطالبهم خاصة بإجراء توسعات لمصانعهم، حيث تم التنسيق بين اتحاد الصناعات والمحافظين والمناطق الصناعية لتقديم التسهيلات لهم خاصة الحصول على أراضٍ صناعية، مشيرا إلى أن كل رئيس غرفة في المحافظة يقوم بهذا الدور حاليا.