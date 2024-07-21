محمد الجالى: مصر كانت فى عزلة عن أفريقيا.. والرئيس السيسى استعاد دورها التاريخى

كتب محمد عبد الرازق

أكد الكاتب الصحفى، محمد الجالى، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن مصر كانت فى عزلة عن أفريقيا، لكن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد فى 2014 عمل على استعادة الدور المصرى التاريخى فى أفريقيا.

وقال مدير تحرير "اليوم السابع" خلال قراءته الصحفية لعدد من الملفات، ببرنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن الدور المصرى فى أفريقيا توارى بشكل كبير على خلفية محاولة الاغتيال التى تعرض لها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو الانزواء غير المبرر والذى أثر على مصالح مصر وأمنها القومى المرتبط بأفريقيا.

وأشار الكاتب الصحفى محمد الجالى، إلى أنه بعد أحداث 2011 تجرأت دول أفريقية للإضرار بمصالح مصر، لكن الرئيس السيسى عمل على استعادة الدور المصرى من خلال مشاركاته فى القمم الأفريقية والفعاليات المرتبطة بالقارة السمراء، منوهًا بأن أول زيارتين للرئيس السيسى عقب توليه الحكم كانت لبلدين أفريقيين هما الجزائر وغينيا الاستوائية، وهو ما يؤكد على التوجه المصرى العروبي والأفريقى.

وأوضح "الجالى"، أن مصر فى عهد الرئيس السيسي، انتقلت من عزلتها عن محيطها الأفريقى إلى استعادة دورها وتأثيرها، حيث فازت مصر بعضوية مجلس الأمن عن أفريقيا لمدة عامين، كنا فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى، ثم فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2019، إضافة إلى إرسال القاهرة لمساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية، كما فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى حتى 2022، ووقعت مصر أيضًا 4 اتفاقيات تعاون عسكرى ودفاعى مع السودان وبوروندى وأوغندا وكينيا؛ إلى جانب مشروعات الربط الكهربائى فى عدد من الدول الأفريقية، والتى تعد على أولوية الأجندة المصرية.