محافظ شمال سيناء يلتقي أهالي قرية بغداد بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان، انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ،التقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عددا من أهالي قرية بغداد بمركز الحسنة في وسط سيناء،بجانب لقاء مجموعة من السائقين والعاملين في القرية.

واستمع المحافظ إلى مطالب أهالي القرية والعاملين بها والسائقين والتي تتمثل في توفير مياه الشرب بصفة مستمرة بجانب توفير عدد من الخدمات في شتي القطاعات وتسيير حياتهم اليومية.

وأصدر المحافظ توجيهاته بدراسة جميع المطالب والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة. وأعلن عن قيام الجهاز التنفيذي بالمحافظة ببذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن السيناوي وخاصة مواطني وسط سيناء، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية القيادة السياسية، معلناً العمل على عدة ملفات من بينها ملف التمكين الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية لجميع القري والتجمعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة للتعرف علي المشكلات وترتيب الأولويات.