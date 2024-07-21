محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة مصر العامة ويطلع على الأنشطة الثقافية والفنية

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، واطلع علي الأنشطة الثقافية والفنية التي يتم تنفيذها بها، والتقي عددا كبيرا من الشباب المشاركين في عدد من الورش التدريبية والتعليمية.

ووجه المحافظ، بسرعة رفع كفاءة المكتبة وصيانتها والاستغلال الأمثل لكافة محتوياتها لتعظيم مواردها نظراً لموقعها المميز، من خلال تطوير قاعات المحاضرات وقاعات الأنشطة المختلفة ووحدة تقديم الخدمات للرواد.

كما وجه المحافظ، باستغلال الأماكن الفضاء داخل المكتبة في إنشاء حدائق ومتنزهات لخلق متنفس ترفيهي لرواد المكتبة وتعظيم الموارد من خلال إنشاء كافتيريات متنوعة تطل علي النيل تكون متنفس لكبار السن وللشباب والاطفال، وأيضا وجه المحافظ بتطوير المسرح الروماني الملحق بالمكتبة واستغلاله في تقديم العروض الفنية والتي تستهدف اكتشاف المواهب من الشباب والمتميزين لعودة الفن واكتشاف المواهب الي عروس النيل.

وأكد اللواء مرزوق، أن الشباب هم أمل هذا الوطن بعقولهم الواعية واداركهم بمكانته الحقيقية وسط دول العالم وكيف تحولت مصر إلي ملاذ آمن لكافة شعوب الدول المجاورة التي تشهد صراعات داخلية وخارجية.

وقال المحافظ للشباب أثناء حديثه معهم حافظوا علي هذا الوطن من المتربصين به من أجل النيل من أمنه واستقرار شعبه وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلي هدم مؤسسات الدولة وفقد ثقة الشباب في دولتهم.

وأشار اللواء مرزوق إلي أن الدقهلية محافظة ولادة أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات ونريد رؤية أعلام أخري من شبابنا الواعد أمثال ( الشيخ الشعراوي - الشيخ جاد الحق - الشيخ نصر الدين طوبار - سيدة الغناء العربي أم كلثوم - سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة - الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في العالم - الدكتور فاروق الباز، .....) وغيرهم الكثير والكثير.

كما قال المحافظ مكتبي مفتوح لكل من لديه مقترح أو فكره من أجل تطوير المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات ، مشيراً إلي أنه جاء الي هنا من أجل خدمة هذه المحافظة العريقة وشعبها.

وأشار اللواء مرزوق إلي أن الدولة لن تستطيع تقديم كل شئ بدون سواعد شبابها ومشاركة المجتمع المدني لأن الشباب هم المستقبل وهما حماة هذا الوطن والمجتمع المدني شريك أساسي في البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.



جانب من الجولة



جولة محافظ الدقهلية



مكتبة مصر العامة فى المنصورة