محافظ الجيزة يصدر قرارا بإنشاء الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى

كتبت – مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026 ولائحته التنفيذية وعلى قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاء قرار محافظ الجيزة في إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمي وميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وتضم مهام الإدارة الجديدة إعداد قواعد بيانات لكافة قطاعات المحافظة المختلفة لمعاونة متخذ القرار في تنفيذ الخطط التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المهام إعداد الإحصائيات الشهرية والرؤى والتوقعات المستقبلية وحالات دعم واتخاذ القرار، وذلك على مستوي كافه القطاعات بالمحافظة والاحياء والمراكز والمدن.



