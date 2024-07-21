محافظ البحيرة توجه بسرعة حل مشاكل الأهالى بقرى حياة كريمة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت قرى ومراكز محافظة البحيرة مؤخرا، جولات مكثفة للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عقب تسلمها منصبها الجديد، وذلك للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر مع بدء جولاتها الميدانية القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقامت محافظ البحيرة بالمرور على العيادات المختلفة بقوافل حياة كريمة والتقت بعدد من المرضي المترددين على القوافل التي شهدت إقبالا كبيرا واستمعت لشكاوى المواطنين، ووجهت بسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الخدمية التى غيرت وجه الحياة بالريف المصرى، مشيرة إلى تكثيف القوافل الطبية المجانية بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة خاصة قرى مبادرة حياة كريمة ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الاهالى بالمناطق الأكثر إحتياجا.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد دشنت عدة قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن خطتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت القافلة الطبية تخصصات مختلفة منها" باطنة، جراحة، اسنان، عظام، تنظيم اسرة، نساء وتوليد، رمد، جلدية" إضافة الى معمل تحاليل وأشعة والكشف عن الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر الي جانب صرف الدواء بالمجان.

وقام متطوعو مؤسسة حياة كريمة بتنظيم حركة سير المواطنين داخل القوافل الطبية لضمان تقديم خدمة لائقة بالمواطنين ومنع التدافع بالإضافة الي توزيع زجاجات مياه مبرده علي الاطقم الطبية والمواطنين.

وتأتى فعاليات القوافل الطبية العلاجية ضمن خطة المنظومة الصحية التى تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن المحرومة، وكذلك تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير رعاية صحية وطبية لائقة.