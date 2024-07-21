اليوم السابع
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ليبرمان: الفشل الاستخباراتى ضد حزب الله أكبر بكثير مما كان عليه أمام حماس

الأحد، 21 يوليو 2024 10:04 ص
ليبرمان: الفشل الاستخباراتى ضد حزب الله أكبر بكثير مما كان عليه أمام حماس ليبرمان
كتب محمد عبد العظيم

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قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان إن الفشل الاستخباراتي ضد حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان عليه أمام حماس في 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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