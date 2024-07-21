كيف يخدم 13 مجمعا خدميا بالأقصر 600 ألف مواطن بقرى حياة كريمة؟.. الأرقام

الأقصر – أحمد مرعى

نجاح كبير حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عبر إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قري مدينتي أرمنت وإسنا، عبر إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية لتحويلها لمراكز خدمات شاملة ومتكاملة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" بالأرقام والتفاصيل معلومات للقراء حول المجمعات الخدمية المتكاملة في قرى ونجوع الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة:-

1. الأقصر أنهت إنشاءات 13 مجمع خدمات حكومية في قرى إسنا وأرمنت.

2. تستهدف تلك المجمعات الخدمية المتكاملة لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل.

3. مجمعات الخدمات الحكومية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.

4. تمت إقامة تلك المجمعات داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت.

5. يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة منها مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني وشهر عقاري.

6. تضم المجمعات مكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي ووحدة تضامن إجتماعي.

7. تم إنشاء المجمعات في إسنا بقرى (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير).

8. تم إنشاء المجمعات في أرمنت بقرى ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة).

9. تستهدف المجمعات التي تم إنشاؤها خدمة نحو 663 ألف و717 نسمة من سكان قرى مركزى إسنا وأرمنت.

10. تدعم 9 مجمعات خدمية حوالى 472 ألف و365 نسمة من سكان إسنا.

11. تدعم 4 مجمعات خدمية حوالى 191 ألف و352 نسمة من سكان أرمنت.

12. مجمع خدمات الدير كافة يخدم نحو 58 ألف و359 نسمة.

13. يخدم مجمع خدمات الشغب 33 الف و 53 نسمة.

14. مجمع خدمات الحلة يخدم حوالي 36 الف 817 نسمة.

15. يقدم مجمع خدمات الكيمان خدماته لأكثر من 63 الف و388 نسمة.

16. يقدم مجمع خدمات أصفون خدماته لأكثر من 44 ألف و715 نسمة.

17. يقدم مجمع خدمات النجوع خدماته لما يقارب من 53 ألف و88 نسمة.

18. يقدم مجمع خدمات كومير خدماته لأكثر من 44 ألف و338 نسمة.

19.يخدم مجمع خدمات النمسا حوالي 39 ألف و965 نسمة.

20. مجمع خدمات توماس يقدم خدماته لأكثر من 3 آلاف و137 نسمة.

21.يقدم مجمع خدمات السلام خدماته لأكثر من 22 ألف و667 نسمة.

22. يقدم مجمع خدمات الرياينة خدماته لأكثر من 29 ألف و640 نسمة.

23.مجمع خدمات الرزيقات يخدم نحو 33 ألف و354 نسمة.

24. يخدم مجمع خدمات المحاميد ما يزيد عن 27 ألف و 633 نسمة.