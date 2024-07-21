اليوم السابع
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قرار جمهوري بندب 4 مساعدين لوزير العدل

الأحد، 21 يوليو 2024 12:39 م
قرار جمهوري بندب 4 مساعدين لوزير العدل الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 299 لسنة 2024 بندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد، للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:

- القاضي/ وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
- القاضي/ محمد عادل محمد علي مشرف - مساعدًا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
- القاضي / د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
- القاضي / يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.







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