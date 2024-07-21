فوز بطلات ملاكمة نادي سيدي سالم بالبطولة الودية بنادي هيئة قناة السويس

كفر الشيخ- محمد سليمان

فازت بطلات ملاكمة نادي سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، بالمركز الأول بالبطولة الودية، نظمها نادى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وضمت 70 لاعبة من كفر الشيخ والغربية والإسماعيلية ضمن فاعليات صيف شبابنا وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبات "روضة حسين، هاجر الشحات، سلمى البستاوي، انل يوسف " بقيادة الكابتن عبد المعطي محمد مدرب الملاكمة، شاركن وحصلن على المركز الأول بالبطولة، معبراً عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به فى المنافسة الودية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ودعم مجلس إدارة نادى سيدى سالم .

شارك بالبطولة الودية بالإسماعيلية اللاعبات من مواليد 2008، جدير بالذكر أن اللاعبة يمنى عياد، تعد أول لاعبة ملاكمة مصرية في تاريخ اللعبة بمصر تتأهل للألعاب الأوليمبية وتقام منافسات الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.



بطلات ملاكمة نادي سالم مركز أول البطولة الودية بنادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية