غلق مسجد الصحابى القعقاع بن عمرو التميمى بالدقهلية بسبب سقوط جزء من السقف

الدقهلية -محمد الحبشي

أصدرت مديرية أوقاف الدقهلية، قرارا بغلق مسجد الصحابي القعقاع بن عمرو التميمي، والذي يعد أحد المساجد الإسلامية المعروفة في محافظة الدقهلية، حيث يأتي الي زيارته جموع المواطنين من مختلف المحافظات بسبب وجود مقام الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو في غرفة داخل المسجد.

جاء قرار مديرية أوقاف الدقهلية، بعد سقوط جزء من سقف المسجد داخل الحرم أثناء الصلاة، حيث يعاني سقف المسجد من بعض المشاكل والتي قام الأهالي بحلها منذ عامين دون تدخل أو استشارة هندسية من متخصصين في ذلك الأمر، ماتسبب في اضرار لسقف المسجد.

وانتدبت مديرية أوقاف الدقهلية، لجنة هندسية لفحص الضرر بالمسجد، والتي أثبتت من خلال الفحص أن هناك تصدعًا في بعض المناطق بسقف المسجد الأثري المعروف نتيجة المعالجة الخاطئة له من قبل ووضع أطنان من الأسمنت على السقف دون تدخل واستشارة هندسية، ما جعل مديرية الأوقاف تصدر قرارها بغلق المسجد تماما حتي إشعار آخر.

ويعتبر مسجد القعقاع بن عمرو التميمي، أحد الشواهد الإسلامية العريقة التي تضمها محافظة الدقهلية، ويتواجد في منتصف مدينة المنزلة، ومعروف بمسجد القعقاع أو مسجد التميمي، وبني المسجد من الداخل علي شكل العمارة الإسلامية ويشيد مدخل المسجد بأعمدة تعطي مظهر البوابات الإسلامية القديمة ويتوسطه قبة ضخمة، كما تتميز جدران وأسقف المسجد بالنقوش الإسلامية القديمة الرائعة التي تعبر عن الحضارة الإسلامية القديمة.

وعلى يسار المدخل الرئيسي للمسجد، تجد غرفة المقام أو مدفن الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي والذي سمي المسجد على اسمه، ويتواجد المقام في غرفة ملحقة بالمسجد.

القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي، شاعر عربي مشهور وفارس قوي وشجاع ومقدام، شهد حروب الردة والفتوحات الإسلامية وأبلي بلاءً عظيما تحديدا في معركتي القادسية واليرموك وغيرهما من المعارك، وظهرت ملامح شخصيته بقوة في الفتوحات فقد كان شجاعا مقداما ثابتا ويتمتع بقدر من الذكاء العالي في أرض المعارك.

ولد القعقاع بن عمرو التميمي في قبيلة بني تميم بأرض الحجاز، في الجاهلية قبل الإسلام ونشأ في أحضان أسرته وقبيلته التي كانت تشتهر بالفروسية والرماية وتتقن فنون الحرب والقتال، حيث كان والده سيد قبيلة بني تميم.

وتوفي القعقاع بن عمرو التميمي في عام 12هجريا، حيث استشهد في معركة الأبلة أو ذات السلاسل، ودفن في مدينة المنزلة الموجودة الآن داخل التقسيم الجغرافي لمحافظة الدقهلية.



العمارة الإسلامية داخل مسجد القعقاع بن عمرو



سقف مسجد القعقاع بن عمرو التميمي



مقام القعقاع بن عمرو التميمي داخل المسجد



النقوش الإسلامية في سقف المسجد



مقام القعقاع بن عمرو التميمي داخل المسجد



تصدع في سقف مسجد القعقاع بن عمرو



العمارة الاسلامية داخل مسجد القعقاع بن عمرو



سقوط جزء من سقف مسجد القعقاع بن عمرو التميمي



