صورة اليوم.. إقبال سياحى كبير على معبد الأقصر بكورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحية الكبير من الأفواج القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر التاريخ المصرى القديم بين جدران المعابد والأعمدة والتماثيل التاريخية للملك رمسيس الثانى في واجهة المعبد والتي حصلت على أكبر خطة تطوير شاملة مؤخراً.

ومع دقات السابعة صباحاً تبدأ الأفواج السياحية من مختلف دول العالم في التوافد بالباصات السياحية على المعابد الفرعونية التاريخية في شرق وغرب محافظة الأقصر، وسط حالة من البهجة والسعادة للاستمتاع بالشمس صباحاً في المدينة التي تضم أكبر سلسلة من المعابد المصرية القديمة، حيث تعتبر شمس الصباح كلمة السر في عشق السائحين لزيارات المعابد صباحاً.

وعن زيارات السياح في الموسم الصيفي يقول الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، إنه تشهد المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، حركة من توافد السياح من دول أمريكا وروسيا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وبلغاريا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وسط بهجة وفرحة كبيرة بحالة الطقس المميزة فى عاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تسير زيارات السائحين بصورة طبيعية تماماً والمعابد تفتح أبوابها أمام الأفواج السياحية من الصباح الباكر، وتستقبل عدد من الزوار الأجانب والمصريين وتتوافد الأفواج بالآلاف من الزوار بصورة مميزة للغاية.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحركة والرواج السياحي يأتي فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيدي مصرية خالصة، وكذلك استمتاع السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء والربيع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية، حيث تزداد أعداد السائحين بالمعابد.