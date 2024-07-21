صحة جنوب سيناء: إعدام 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية فى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ لضبط الأسعار، فى ضوء الاستمرار فى تنفيذ خطة مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء فى تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة قاطنى المحافظة والقادمين إليها ولضمان تقديم غذاء آمن، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناء على بتوجيهات اللواء خالد مبارك بكرى محافظ جنوب سيناء وبناء على التكليف الدكتور هيثم الشنهاب، مدير المديرية وتحت اشراف الدكتور اشرف فوزى مدير الطب الوقائى، تشكلت لجنة برئاسة ا مصطفى خليل، القائم بأعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية وعدد من مشرفى الاغذية بالمديرية وبالاشتراك مع مراقبى ومفتشى الاغذية بمكتب اغذية شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة، المرور على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بالمدينة وتم خلالها المرور على 94 منشأة مختلفة وقامت اللجنة بتحرير 82 محضر نظافة عامة وكذلك 40 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية وتم تحرير محضر ضبط لكمية اغذية بلغ وزنها 25 كيلو مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية بإجمالى محاضر بلغت 123محضر كما تم اعدام 2196.5 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و145 لتر لأغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التوصية بغلق منشأة غذائية بها مصدر تلوث وتسبب خطر داهم على الصحة العامة كما تم سحب 5 عينات اغذية ومشروبات مختلفة وارسالها إلى المعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تستمر حملات المرور والتفتيش على اماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحى آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.