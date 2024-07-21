سلطنة عمان: الاعتداء الإسرائيلى على اليمن تصعيد يزيد الوضع الإقليمى تعقيدًا

كتبت - إيمان حنا

أدانت سلطنة عمان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على محافظة الحديدة فى اليمن، مؤكدة أنها تمثل تصعيدًا جديدًا للتوتر في المنطقة من شأنها أن تزيد الوضع الإقليمي تعقيدًا وتعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت السلطنة أن هذا التصعيد من قبل إسرائيل يعوق تحقيق السلام المنشود.

وعلى صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية ، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة مساء السبت والتي تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة.

ودعت كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.



وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن لتجنيب شعبها الشقيق المزيد من المعاناة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهدف مساء السبت ميناء الحديدة بواسطة 20 مقاتلة مما أسفر عن سقوط 3 شهداء و87 جريحا من المدنيين واشتعال النيران فى مستودعات النفط بالميناء ومحطة توليد الكهرباء بالحديدة .

