اليوم السابع
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زعيم الديمقراطيين: بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً بقرار الانسحاب

الأحد، 21 يوليو 2024 09:38 م
زعيم الديمقراطيين: بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً بقرار الانسحاب مجلس النواب الأمريكي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الأحد، إن الرئيس جو بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً، بقراره الانسحاب من السباق الرئاسي 2024.

وقرر بايدن، الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.







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