اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 12:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة السنطة بالغربية تتفقد مخابز القرى وتحرر عددا من المحاضر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:31 ص
رئيس مدينة السنطة بالغربية تتفقد مخابز القرى وتحرر عددا من المحاضر حملات الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حملة رقابية مكبره لمخابز الخبز المدعم بقري المركز، وذلك بمشاركة موظفي قسم التموين والرقابة والمتابعة، وبتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

وبدأت الجولة بتفقد مخابز قري "ميت حواي، كفر ميت حواي، شنره البحريه"، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، كما تم الاستماع لشكاوي المواطنين ومدي رضاء المواطن عن الخدمه المقدمه لهم.

وشددت رئيس المدينة، على الاستمرار في المتابعات الدوريه للمخابز، وذلك للالتزام بشروط الوزن والجوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.


 







السنطة

رئيس مدينة السنطة

مخابز السنطة

حملات

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة