اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو

الأحد، 21 يوليو 2024 11:43 ص
رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 







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