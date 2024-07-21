اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 04:46 م
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رئيس المركزية الأزهرية بالإسماعيلية يشهد انطلاق مبادرة براعم مصر الرقمية

الأحد، 21 يوليو 2024 04:14 م
رئيس المركزية الأزهرية بالإسماعيلية يشهد انطلاق مبادرة براعم مصر الرقمية مبادرة مصر الرقمية
الإسماعيلية-صبرى غانم

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شهد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، انطلاق مبادرة مصر الرقمية المنعقدة بمقر معهد الشيخ زايد الابتدائي النموذجي، وذلك للاطمئنان على توفير وتذليل جميع الامكانيات للمتدربين، ومتابعة أعمال التدريب، وتحفيز التلاميذ المشاركين، وتذليل كافة العقبات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مصر 2030، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والأزهر الشريف، وحضر تدشين المبادرة؛ الدكتورة حنان عثمان، منسق المبادرة لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، و السيدة محمد، شيخ المعهد، وشيماء عبدالله، مشرف المبادرة بالمعهد.

مبادرة مصر الرقمية (6)
مبادرة مصر الرقمية

 

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مبادرة مصر الرقمية 
مبادرة مصر الرقمية (8)
مبادرة مصر الرقمية 

 

مبادرة مصر الرقمية (9)
مبادرة مصر الرقمية 
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مبادرة مصر الرقمية 

 

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مبادرة مصر الرقمية 

 

مبادرة مصر الرقمية (1)
مبادرة مصر الرقمية 

 

مبادرة مصر الرقمية (2)
مبادرة مصر الرقمية 
مبادرة مصر الرقمية (3)
مبادرة مصر الرقمية 

 

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مبادرة مصر الرقمية
مبادرة مصر الرقمية (5)
مبادرة مصر الرقمية 

 







الاسماعيلية

مبادرة مصر الرقمية

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منطقة الاسماعيلية الأزهرية

وزارة الاتصالات




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