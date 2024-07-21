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خالد عبد الغفار: نحتاج لدور الشركة المتحدة فى رفع الوعى بأهمية التنمية البشرية

الأحد، 21 يوليو 2024 06:36 م
خالد عبد الغفار: نحتاج لدور الشركة المتحدة فى رفع الوعى بأهمية التنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعرب الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، عن أمله في التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف التنمية البشرية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحاجة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع الوعى بأهمية التنمية البشرية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها إمكانات ضخمة وكوادر مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

وقال إن مصر من أكثر دول العالم استهلاكا للدواء فهناك أدوية كثيرة تستهلك بدون داعي، وهناك مواطنون يصرفون أدوية بأنفسهم وبكميات ليسوا في حاجة لها، موضحا أنه من خلال الشراكة مع الشركة المتحدة، يجب أن يكون هناك رسائل إعلامية واضحة في هذا المجال لتوعية المواطن بأضرار استخدام المضادات الحيوية.

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على السعي لرفع التوعية بشأن استخدامات الأدوية وآليات حوكمتها.







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