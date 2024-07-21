اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حياة كريمة فى بنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى بقرية دنديل لخدمة 55 ألف نسمة

الأحد، 21 يوليو 2024 04:00 م
حياة كريمة فى بنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى بقرية دنديل لخدمة 55 ألف نسمة حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن مركزى ببا وناصر شهدا تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأضاف محافظ بنى سويف أن قرية دنديل التابعة لمركز ناصر، شهدت  الانتهاء من إنشاء المجمع الخدمى بالقرية بنسبة تنفيذ 100% لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بقرية دنديل والقرى التابعة لهم والتى يزيد عدد سكانهم عن 55 الف نسمة،

وأضاف الدكتور محمد هانى غنيم أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعى بالقرية، على مساحة 400م2، والذى يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى.


 







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