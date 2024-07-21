حارس فيلا يعترف بإشعال النار بها بعد سرقتها فى الشروق.. التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشف حارس فيلا خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل ارتكابه جريمة سرقة، حيث ذكر أنه يعمل حارسا للفيلا التي سرقها، واستغل غياب المقيمين بها، وقرر سرقتها، ففتش بإحدى الغرف، حتى عثر على مبلغ مالي "عملات أجنبية"، استولى عليه.

أضاف المتهم، أنه قرر إخفاء معالم الجريمة، حتى لا يتم القبض عليه، فأشعل النار بالغرفة التي استولى منها على النقود، وأخفى المبلغ المسروق بالجراج الخاص بالفيلا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد نشوب حريق داخل فيلا بالشروق، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة وجود شبهة جنائية.



كشفت تحريات رجال المباحث، أن حارس الفيلا وراء إشعال النيران بأحد غرفها، بعد سرقة مبلغ مالي منها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل الجراج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.