تناولها على معدة فارغة.. تعرف على الفوائد الصحية لشرب الحلبة

كتبت مروة هريدى

الحلبة هي نوع شائع من التوابل المستخدمة في المطبخ ولها تاريخ غني في الاستخدام الطبي، ونشأت الحلبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد أشاد بها كل من الثقافات القديمة والحديثة بسبب مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، ويُعد شرب ماء الحلبة على معدة فارغة من أكثر الطرق فعالية للاستفادة من فوائد الحلبة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلي.. 10 أسباب تجعلك تفكر في دمج الحلبة إلى روتينك اليومى:

تساعد على الهضم

يُعرف ماء الحلبة بفوائده الهضمية، وقد أظهرت الدراسات أنه يحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية ويعزز حركة الأمعاء، مما قد يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، كما أن شربه على معدة فارغة يضمن استعداد جهازك الهضمي لليوم التالي.

تساعد في إنقاص الوزن

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يقلل هذا من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ويمنع الإفراط في تناول الطعام، وتقول الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان الطبيعية في بذور الحلبة تتمدد في المعدة، مما يخلق شعورًا بالشبع ويقلل من آلام الجوع، ويجعل من السهل الالتزام بنظام غذائي صحي وإدارة الوزن بشكل فعال.

تنظم مستويات السكر في الدم

وفقًا لبعض الدراسات، وجد أن بذور الحلبة لها خصائص مضادة لمرض السكري، فهي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم، وبالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للخطر، فإن شرب ماء الحلبة يمكن أن يكون طريقة طبيعية للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

تُعزز صحة الجلد

بفضل محتواها العالى من مضادات الأكسدة، حيث تساعد الحلبة في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة المبكرة، كما تساعد خصائص الحلبة المضادة للالتهابات في تقليل حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى، كما أن تناول ماء الحلبة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الحصول على بشرة أكثر صفاءً وصحة.

تُعزز عملية التمثيل الغذائي

إن بدء يومك بماء الحلبة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل كبير، ويساعد معدل التمثيل الغذائي المتزايد جسمك على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر طوال اليوم، مما يساهم في إدارة الوزن ومستويات الطاقة بشكل عام.

تُحسن صحة القلب

بذور الحلبة مفيدة لصحة القلب، ويذكر المعهد الوطني للصحة أن بذور الحلبة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول السيئ LDL، مع زيادة الكوليسترول الجيد HDL، ويمكن أن يقلل هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، ويمكن أن يكون شرب ماء الحلبة يوميًا طريقة بسيطة وفعالة لدعم صحة قلبك.

تُخفف من تقلصات الدورة الشهرية

تتمتع الحلبة بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية والأعراض الأخرى المرتبطة بها، ويمكن أن يساعد شرب ماء الحلبة في تخفيف الألم، مما يجعلها علاجًا طبيعيًا مفيدًا للنساء.

تُعزز صحة الشعر

تشتهر الحلبة بتأثيراتها الإيجابية على صحة الشعر، حيث يمكنها المساعدة في تقليل تساقط الشعر وتخفيف قشرة الرأس وغيرها من مشاكل فروة الرأس، ويساعد المحتوى العالي من البروتين وحمض النيكوتين في بذور الحلبة على تقوية بصيلات الشعر، وتعزيز نمو الشعر الصحي ومنع تساقطه.

تدعم صحة الكلى

يعمل ماء الحلبة كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على منع حصوات الكلى عن طريق طرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم، ووفقًا للدراسات، فإن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الكلى ومنع التهابات المسالك البولية.

تُعزز وظيفة المناعة

بذور الحلبة غنية بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي والحديد، وهي ضرورية لتقوية جهاز المناعة، وشرب ماء الحلبة يمكن أن يساعد في تقوية دفاعات الجسم الطبيعية، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

طريقة تحضير ماء الحلبة

تحضير ماء الحلبة سهل للغاية، حيث يتم نقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل، وفي الصباح يتم تصفية البذور وشرب الماء على معدة فارغة، كما يمكن مضغ البذور المنقوعة للحصول على فوائد إضافية.