تموين الجيزة تشن حملة على الأسواق وتحرر مخالفات نقص وزن الخبز

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة حملة للمرور على محطات الوقود والأسواق والمحال التجارية والمستودعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف هالة غريب مدير المديرية، وبالاشتراك مع مديري ومفتشي الرقابة التجارية والرقابة المركزية بالمديرية والإدارات الخارجية، عن تحرير محضر غش تجارى، وعدم وجود فواتير لمحال قطع غيار فلاتر زيت سيارات، وتم التحفظ على 68 فلتر زيت بدون بيانات أو فواتير.

وشهدت الحملة تحرير 3 محاضر لمحال قطع غيار سيارات لعدم وجود فواتير لـ190 فلترًا وجوان سيارات مختلف الأنواع والموديلات، تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن.

وتفقدت الحملة عدة محطات للبنزين للتأكد من سير العمل بها، إذ قامت بمراجعة سجل 21 بترول وعمل جرد فعلي للمحطات ومطابقتها بالسجل، كما تفقدت مستودعات للغاز للتأكد من انتظام العمل والأسعار وتوفير اسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 34 تقرير نقص وزن خبز، و21 تقرير مواصفات، و11 تقرير غلق، و6 تقارير قائمة، و7 تقارير مراجعة، و5 عدم إعطاء بون، و4 تقارير نظافة، وتقريرين سجل.